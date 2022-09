NPO geeft zangers minimumvergoeding voor optreden

Oeps, foutje: kijkers spotten montage­fout in House of the Dragon

Oplettende kijkers hebben een foutje ontdekt in de derde aflevering van de gloednieuwe HBO-serie House of the Dragon. In de betreffende scène is per ongeluk nog een speciale handschoen te zien, waardoor het deels vingerloze personage Viserys Targaryen opeens twee groene vingers heeft.

