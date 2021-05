NPO grijpt in: De Bluffer naar later tijdstip

De show, die wordt gepresenteerd door Rutger Castricum, trok onvoldoende kijkers. Keken naar de eerste uitzending nog ruim een half miljoen mensen, vorige week waren daar nog maar 253.000 van over. Rutger Castricum voelde er zelf aanvankelijk ook weinig voor om een quiz te presenteren, maar ging toch overstag. ,,Dit is geen quiz a la Lingo hè”, zei hij in een interview met deze site. ,,Toen ik de uitzending zag en we erover spraken, ging het wel leven. De Bluffer gaat over vooroordelen. Daar heb ik jaren mee gespeeld. Tot het provocerende aan toe. Het ging bij mij vaak over de top, waardoor het ook wel eens satirisch werd. Dat zit hier ook in. In De Bluffer gaan we op zoek naar iemand die de boel bedondert. Nou dat was ik wel gewend in politiek Den Haag, haha.”