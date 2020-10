NPO komt met nieuw dagelijks coronaprogramma We houden vol

De documentaireserie laat de gevolgen zien van de pandemie voor alle Nederlanders, belooft de publieke omroep. Zowel jong als oud, mensen in het onderwijs, het bedrijfsleven en de zorg: verschillende mensen komen aan het woord. De NPO hoopt dat de zorgen herkenbaar zijn voor kijkers. ‘Hun inventiviteit om de moraal hoog te houden is hoopvol en inspirerend en daarmee is We houden vol een ode aan de veerkracht’, stelt de NPO.



In de zeven minuten durende afleveringen doet onder meer een een succesvolle food-fotograaf met grote internationale klanten zijn verhaal. Door de coronacrisis belandde hij in de bijstand. Hij kwam tot het besef dat hij niet alleen financieel, maar ook fysiek kwetsbaar is en besloot daarom het roer om te gooien.



We houden vol wordt vanaf 19 oktober drie weken lang van maandag- tot en met donderdagavond uitgezonden na het achtuurjournaal op NPO 1.