NPO-presentator bedreigd na draaien muziek tijdens ramadan

El Ouakili, die dagelijks op NPO Radio 1 het praatprogramma Gaan! presenteert, maakt in de weekenden programma’s voor FunX. Tijdens de ramadan presenteert hij op deze zender ook de Ramadan Late Night. Hij vertelde in zijn radioshow over de bedreigingen van ‘fanatieke extremisten’, die voornamelijk via social media als Twitter binnenkomen. Zijn borstkas zou doorzeefd moeten worden met kogels, anderen blazen liever de studio op. ,,Ik ben bijna sprakeloos, maar niet helemaal. Laten we lief zijn voor elkaar, juist nu.”

Hij legt geduldig uit waarom hij het programma maakt. ,,Dit is juist om mooie initiatieven rondom de ramadan te laten zien. Verder hoor je op FunX natuurlijk muziek want FunX is er voor iedereen, niet alleen voor moslims maar ook voor Christenen, Joden, ongelovigen en alles daar tussenin. We kunnen geen show maken die 100% Islam-proof is. Maar we kunnen wel proberen te verbinden en al het moois van deze maand in de spotlights te zetten.”

Boos karakter

Op Facebook laat hij weten dat hij niet bang is. ,,Je zou denken dat de maand ramadan het mooiste in een mens naar boven haalt, maar dat geldt niet voor iedereen. Het boze karakter neemt bij sommigen onder ons juist de overhand. Of ik bang ben? Nee!" schrijft de radiomaker op Facebook.