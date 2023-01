NPO schaft torenhoge boete af voor werknemers die uit de school klappen

De torenhoge boete die NPO-werknemers moeten betalen als ze de geheimhoudingsplicht schenden, wordt afgeschaft. Deze is ‘onwenselijk’. Het afschaffen moet bovendien de suggestie wegnemen dat werknemers geen melding kunnen maken van grensoverschrijdend gedrag. Dat zegt een NPO-woordvoerder tegen deze site na berichtgeving in de Volkskrant .

In 2017 nam de NPO een clausule op in de arbeidsovereenkomsten van zijn personeel. NPO-werknemers riskeerden vanaf toen een boete van duizenden euro’s als ze de geheimhoudingsplicht zouden schenden. De clausule werd onder voorzitterschap van de toenmalige bestuursvoorzitter Shula Rijxman opgenomen in de arbeidscontracten, vanwege ‘het veelvuldig doorstromen van medewerkers van de NPO naar andere organisaties binnen de mediasector’.

De boete bedraagt 5000 euro per overtreding, die met 1000 euro per dag kan oplopen zolang de overtreding voortduurt. Na publicatie in de Volkskrant hierover zegt de huidige Raad van Bestuur van de NPO de boeteclausule af te schaffen.

Een NPO-woordvoerder noemt het boetebeding ‘onwenselijk’. De geheimhoudingsclausule én het boetebeding gaan volgens hem primair over het geheimhouden van bedrijfsgevoelige informatie. ,,Het gaat niet over het melden van grensoverschrijdend gedrag, maar geen enkele bepaling mag in de weg staan om hiervan melding te doen”, benadrukt de woordvoerder. ,,NPO’ers kunnen vrijuit spreken met vertrouwenspersonen of met de commissie-Van Rijn. Het is juist belangrijk dat mensen hun verhaal doen.”

Grensoverschrijdend gedrag

De NPO stelde onlangs een commissie onder leiding van Martin van Rijn aan om onderzoek te doen naar grensoverschrijdend gedrag achter de schermen bij de publieke omroep. Aanleiding was de misstanden bij De Wereld Draait Door.

De geheimhoudingsclausule in de arbeidsovereenkomsten van de NPO is overigens niet nieuw. Die bestaat al twintig jaar, maar wordt ook door de Raad van Bestuur van de NPO onder de loep genomen. Als blijkt dat deze ook een drempel opwerpt om grensoverschrijdend gedrag te melden of het onderzoek van de commissie-Van Rijn belemmert, zal ook deze clausule worden aangepast. Sinds het boetebeding in 2017 werd opgenomen in de arbeidsovereenkomsten werd er nooit een geldboete opgelegd.

