NPO schrapt successerie Het Dorp

Het programma werd goed bekeken en trok gemiddeld rond de miljoen kijkers. ,,Omroep MAX heeft van de NPO begrepen dat er op dit moment geen ruimte in het schema is om een nieuw seizoen van Het Dorp te plaatsen”, meldt een woordvoerder van MAX zondag. ,,Dat betekent echter niet dat er in de toekomst ook geen nieuw seizoen gemaakt en uitgezonden zal worden. Zodra daar meer over bekend is, laten we dat uiteraard weten.”