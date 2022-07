NPO-serie Deep shit met Jennifer Hoffman krijgt geen tweede seizoen

Met video Tik­Tok-ster­ren BENR ontmoeten idool Benson Boone en zingen samen zijn hit

Een grote droom is uitgekomen voor Bart Maessen en Robin Zomer, bekend onder de naam BENR. De twee zangers mochten onlangs een duet zingen met de Amerikaanse ster Benson Boone, die al weken in de top 10 van de Top 40 staat met In The Stars. De video van het duet trekt ondertussen duizenden kijkers.

