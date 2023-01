NPO wil derde sanctie omroep Ongehoord Nederland: ‘Geven systematisch onjuiste informatie’

Margo Smit, sinds januari 2017 de ombudsman voor de publieke omroepen, deed eind vorig jaar voor de tweede keer onderzoek naar het journalistiek handelen van de aspirant-omroep. Ze ontving sinds de start van het nieuwe seizoen in augustus 1852 klachten van het publiek over het programma en oordeelde eind november 2022 dat in 22 van de 23 uitzendingen de Journalistieke Code NPO door ON! opnieuw stelselmatig was geschonden.

Smit stelde dat in veel uitzendingen sprake van ‘een patroon van het systematisch delen van aantoonbaar onjuiste informatie, enerzijds door presentatoren in het gesprek geïntroduceerde informatie en anderzijds door het niet doorvragen naar opmerkingen van gasten’. Alle omroepen hebben zich aan de Journalistieke Code NPO gecommitteerd.

Vorig jaar werden reeds twee sancties aan ON! opgelegd. De eerste op 5 juli vanwege stelselmatige schending van de Journalistieke Code NPO door ON! tijdens het eerste seizoen van Ongehoord Nieuws en de tweede op 29 december wegens een gebrek aan samenwerking door ON! binnen het publieke omroepbestel.

De Mediawet schrijft voor dat het media-aanbod van de publieke omroep aan hoge journalistieke en professionele kwaliteitseisen voldoen. Deze derde sanctie betreft een voorgenomen besluit van de NPO. In het kader van hoor en wederhoor krijgt ON! de mogelijkheid om binnen twee weken een zienswijze te geven. Vervolgens zal de NPO besluiten of de derde sanctie daadwerkelijk aan ON! wordt opgelegd en zo ja, wat dan de hoogte van de sanctie zal zijn.

Na het uiteindelijke besluit zal de Raad van Bestuur zich beraden of er een verzoek aan de staatssecretaris zal worden gedaan om de voorlopige erkenning van ON! in te trekken.

Onrechtvaardig

ON! vindt de voorgenomen derde financiële sanctie van de NPO ‘onrechtvaardig’ en ‘ondemocratisch’, schrijft het bestuur in een verklaring. ,,Ongehoord Nederland interpreteert het voorgenomen besluit van een derde sanctie door het NPO-bestuur als niet constructief en als een openbaring van de intentie om omroep ON! van de buis te halen”, schrijft het bestuur in de verklaring. ,,In een tijd dat tal van omroepen en de NPO zelf negatief in het nieuws komen door jarenlang grensoverschrijdend gedrag van presentatoren en leidinggevenden en een eenzijdige woke-benadering van tal van onderwerpen is het onrechtvaardig om uitgerekend één omroep voor een derde maal in korte tijd met een financiële boete te dreigen.”

Het bestuur stelt dat ‘het NPO-bestuur zich vooral door emoties laat leiden’ omdat de tweede en de voorgenomen derde sanctie elkaar inhoudelijk overlappen. ,,Ongehoord Nederland voldoet anders dan andere organen binnen het publieke bestel aan de gewenste journalistieke eisen, is een loyale partner van collega-omroepen en heeft de deur altijd openstaan voor samenwerking”, aldus het bestuur.

Worsteling

De Media-staatssecretaris Gunay Uslu wacht vooralsnog af, terwijl Kamerleden zich roeren. ,,Als er twee sancties liggen is het aan de staatssecretaris om in te grijpen’’, stelde Kamerlid Lisa Westerveld van GroenLinks afgelopen weekend op deze site. ,,Ik vind dat de staatssecretaris erbovenop moet zitten. Als ze niet ingrijpt, moet ze haar worsteling en dilemma’s met ons delen. Transparantie is belangrijk.’’

,,Er moet een grens worden gesteld, zo kan het niet langer”, stelde PvdA-Kamerlid Mohammed Mohandis vorige week op deze site. ,,Als we een derde of vierde gele kaart gaan toestaan is dat heel onwenselijk. Geef ze dan maar een carte blanche om de boel vijf jaar lang te ondermijnen.’’

SP-Kamerlid Peter Kwint zei: ,,Je moet voorkomen dat ze straks na een gang naar de rechter weer gniffelend op de buis verschijnen. Juist daarom moet je heel precies de procedures volgen. Ik verwacht wel dat we iets gaan horen van de staatssecretaris als de tweede sanctie onomkeerbaar is.’’

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: