NPO wil reclame stapsgewijs afbouwen

,,Wat mij betreft gaan we in Hilversum en Den Haag kijken hoe we die financiële afhankelijkheid van reclame stapsgewijs kunnen afbouwen’’, aldus Rijxman. ,,Laten we eerst eens kijken of er compensatie kan komen voor reclamevrije kinderprogrammering en ga na of dit vervolgens ook op onze online platformen kan worden doorgevoerd. Als dit werkt en dit ook vanuit Den Haag blijvend kan worden gecompenseerd, kunnen we doorpakken.’’

De NPO, die meent dat het publieke omroepbestel moet worden vernieuwd om relevant te blijven, stelt ‘meer zekerheid over een onafhankelijke financiering’ als doel. Rijxman: ,,Ik denk echt dat we er in Hilversum nu ook aan toe zijn om deze slag met elkaar te maken. Met één gezamenlijke missie: een sterke, toekomstbestendige publieke omroep voor heel Nederland.’’

Niet altijd houdbaar

Er wordt al langere tijd gezocht naar een structurele oplossing om de dalende reclame-inkomsten tegen te gaan. Het idee om de STER-reclames af te schaffen is daarbij steeds vaker onderwerp van debat. Mediaminister Arie Slob riep recent dat hij voor- en nadelen van een reclamevrije publieke omroep serieus laat onderzoeken.

,,Het klinkt sympathiek, maar daar zou dan wel een absolute garantie tegenover moeten staan dat het wegvallen van reclame-inkomsten, ook in de toekomst, volledig en blijvend gecompenseerd moet worden. Het verleden heeft echter laten zien dat politieke garanties niet altijd houdbaar zijn, dus de NPO is daarom op dit moment geen voorstander van een reclamevrije omroep’', reageerde de NPO in december.

Het commerciële RTL juicht het plan toe. ,,Wij vinden het marktverstorend dat we hier in tegenstelling tot een aantal andere landen in Europa, waaronder België, een publieke omroep hebben die zich als een commerciële zender gedraagt. De kijker betaalt belastinggeld én krijgt ook nog een hoop reclame’’, zei commercieel directeur Ton Rozestraten van RTL Nederland.