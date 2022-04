NS eert Henny Vrienten met songtekst op honderden schermen in grootste stations

In eerste instantie wilde de treinorganisatie een foto van Vrienten tonen op de stations, maar in overleg met de familie werd er gekozen voor een tekst uit zijn lied Bandje in de wolken:



‘Als mijn adem op is, het gedaan is met mijn leven, reis ik naar de hemel toe om een concert te geven. Want ik was nog lang niet klaar, mijn bas niet uitgeklonken. Ik klop aan en meld me daar bij het bandje in de wolken’



De tekst zal nog tot en met vrijdag te zien zijn op de schermen bij de NS-stations. De zegsman geeft aan dat de spoordienst al veel positieve reacties heeft ontvangen op het eerbetoon. Het is niet de eerste keer dat de NS een overleden Nederlands icoon eert op de stations. Eerder gebeurde dat ook al met Jules Deelder.