Oasis-zanger brengt emotioneel eerbetoon aan slachtoffers Manchester

De uitreiking zorgde niet alleen voor een lach, maar ook voor een traan. Talloze kijkers geloofden hun ogen niet toen Kylie Minogue en Millie Bobby Brown samen een beeldje uitreikten. Hoewel de Stranger Things-actrice (14) zo'n 35 jaar jonger is dan de Australische popprinses, torent de tiener nu al boven de zangeres uit. ,,Hoe is dit mogelijk?''



Tientallen twitterende kijkers lachten zich rot om het opmerkelijke gelegenheidsduo. ,,Kylie op stiletto's is nog steeds korter dan Millie, ik kom niet meer bij'', luidde een van de vele berichten. Meerdere mensen vroegen zich af of het meisje daadwerkelijk langer is, of dat haar hakken gewoon hoger waren. Het lijkt erop dat de twee inderdaad enkele centimeters schelen; Minogue is 1,50 meter lang en Millie zou - hoewel haar exacte lengte onbekend is - 1,60 meter meten.



Niet alleen de lengte, maar ook het jeugdige uiterlijk van Kylie was op Twitter voer voor grappen. Volgens enkele kijkers zag Minogue er opmerkelijk genoeg jonger uit dan de tiener naast haar. ,,Kylie's laatste botoxinjectie is ouder dan Millie'', sneerde iemand. ,,Hoe kan Millie er in hemelsnaam langer en ouder uitzien dan Kylie, daar kon ik als veertienjarige alleen maar van dromen'', betrok een ander het op zichzelf. ,,Kylie's hit Can’t Get You Out of My Head kwam drie jaar voor Millie's geboorte uit, dat jullie het even weten.''