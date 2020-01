Ochtendshow Mattie en Marieke kanshebber Gouden RadioRing

Zanger David Olney sterft op het podium, midden in een liedje

10:30 Singer-songwriter David Olney, wiens muziek is gebruikt door onder andere Linda Ronstadt, Steve Young en Emmylou Harris, is zaterdag in het harnas gestorven. De zanger overleed in het midden van een liedje tijdens een optreden in de Amerikaanse stad Florida, vermoedelijk als gevolg van een hartaanval.