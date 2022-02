Of je wilt of niet, Sander en de kloof zet je aan het denken

Darine El Houfi uit Zeist wist al op jonge leeftijd dat de wereld niet eerlijk in elkaar zit. Hij liep vast op de middelbare school en had bijles nodig. Maar die was te duur. Hoe de financiële situatie van het gezin El Houfi precies in elkaar zit, moest de kijker afleiden uit de beelden: galerijflat, groot gezin van allochtone afkomst, waar voor de gast een glaasje water wordt ingeschonken.



Totaal anders is het leven van Willem uit Eindhoven. Ook hij liep vast op school, dus plaatste zijn vader (notaris, kast van een huis, in een wijk waar op elke oprit een Porsche staat en er op maandagmiddag ‘goede witte wijn’ wordt gedronken) hem over naar een privéschool à 25.000 euro per jaar.