Officier van justitie gaat actrice Robin Martens toch aan de tand voelen na ‘mishandeling’ agent

'South Park taboe in China na kritische aflevering'

11:32 Het lijkt erop dat na Winnie the Pooh ook South Park taboe is geworden in China. De animatieserie is compleet van het Chinese internet verdwenen, zo ontdekte The Hollywood Reporter. Aanleiding is waarschijnlijk de laatste aflevering Band in China, die afgelopen weekeinde online kwam. Daarin werd de censuur in China op de hak genomen.