OG3NE cancelt show in Bussum wegens zieke Amy

Finale The Voice trok nog nooit zo weinig kijkers

10:27 Ruim 1,8 miljoen mensen hebben gisteravond gezien hoe de 17-jarige Sophia Kruithof werd bekroond tot The Voice of Holland van 2020. De show staat daarmee op de tweede plek in de lijst van best bekeken programma's, al is het wel de eerste keer in de geschiedenis dat de finale van het zangprogramma niet meer dan twee miljoen kijkers weet te trekken. Dat blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.