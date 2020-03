OG3NE moet nog meer shows afzeggen door te zieke Amy

OG3NE zegde zaterdag al een show in Bussum af door de ziekte van Amy. De shows in Schiedam, Drachten en Tiel worden nu ook gecanceld doordat ze kampt met griep. ‘Helaas moeten we concluderen dat ze nog niet in staat is om 2,5 uur per avond te kunnen spetteren in het theater. Het zou oneerlijk zijn voor de mensen met een ticket en hoge verwachtingen om die niet te kunnen halen en gevaarlijk voor Amy omdat zij dan heel snel een onvermijdelijke terugval zal hebben in het ziekteproces’, schrijven ze.



Gezien haar medische achtergrond - Amy heeft een afwijking aan haar longen - is het volgens het trio dan ook verstandig dat Amy thuis blijft om uit te zieken. Fans die een ticket voor de shows hadden gekocht hoeven zich in ieder geval geen zorgen te maken. De tickets blijven geldig en er wordt zo snel mogelijk een vervangende datum aangekondigd.