Oh nee, boer Remco doet een ‘Richardje’

Die Remco. Leek het een doorsnee brievenaflevering te worden bij Boer zoekt Vrouw, besloot hij op de valreep een ‘Richardje’ te doen. Voor wie het geheugen enige opfrissing behoeft: die megastalhouder uit Duitsland van een paar seizoenen terug, die stiekem buiten de camera’s om bleek te hebben afgesproken met logee Annemieke. Uitgerekend Remco, die Friese knuffelbeer in houthakkershemd, die bij zijn oproep half mei zo ontroerde met zijn levensverhaal: vader plots overleden waardoor hij zich niet alleen over 100 koeien moest ontfermen, maar ook over zijn jongere zusjes.



Uitgerekend díe Remco bleek dus al vóór Yvon in haar Amerikaanse pickup-truck zijn 47 brieven kwam bezorgen ‘innig contact’ te hebben gehad met een paar van die vrouwen. Da’s boerenbedrog en einde programma.



De uitleg van Yvon in de voice-over was vrij summier, nadat het speciaal voor Remco geregelde surprise-tentfeest voor de kijker abrupt eindigde. Je gaat je als kijker dan toch afvragen hoe dat ‘innige contact’ precies is ontstaan. Ik tenminste wel. Hebben die bewuste dames zich na de oproep spontaan gemeld op het erf omdat ze de eerste wilden zijn? Kreeg Remco van dorpsgenoten de tip dat hun zus of nichtje een brief had geschreven? Ja, dan waan je je als eenvoudige Friese boer ineens George Clooney, dat snap ik ook wel. Maar nee, bleek uit een statement van de KRO-NCRV dat meteen na afloop op de bzv-site verscheen. Remco heeft aan een paar vrouwen gevraagd of ze wilden schrijven. Valt me toch tegen van hem.