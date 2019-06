Olcay Gulsen liet zich niet troosten door Ruud

Hoe deze Nederlan­der in Game of Thrones en Vikings terecht­kwam

16:13 Een 46-jarige Nederlander die nog maar vijf jaar acteur is, heeft een hoofdrol te pakken in het laatste seizoen van de hitserie Vikings. Mishaël Lopes Cardozo zal koning Hakon spelen. En al even imposant: Mishaël had óók een (bescheiden) rol in het laatste seizoen van Game of Thrones.