Oliebollen over? Maak deze ovenschotel van Janny van der Heijden: een heerlijk dessert

Voor het ei-roommengsel over de schotel wordt uitgeschonken, kunnen de plakjes eventueel bestrooid worden met een restje grof gehakte walnoten of amandelen.



Snijd de oliebollen in plakken. Verwarm de oven voor op 175 graden Celsius. Vet een (rechthoekige) ovenschaal in met boter. Leg de plakjes oliebol elkaar licht overlappend in de ovenschaal. Klop de eieren los met de slagroom, een lepel honing en de melk.



Schenk dit over de plakjes oliebol uit en plaats de ovenschaal in de oven. Bak ca. 50 minuten, schakel de oven dan uit en laat nog een minuut of 10 staan. Serveer de oliebollenovenschotel warm en bestrooi eventueel met poedersuiker.