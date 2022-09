OM onderzoekt melding van Baudet over 'liquidatie-opmerking' van Johan Derksen

geen excusesHet Openbaar Ministerie in Den Haag gaat onderzoeken of Johan Derksen met zijn veelbesproken ‘liquidatie-opmerking’ over Thierry Baudet een strafbare uiting heeft gedaan. Het gaat hier niet om een diepgravend onderzoek maar om een korte beoordeling, benadrukt een woordvoerder. ,,Afhankelijk van onze bevindingen wordt de melder bij ons uitgenodigd om aangifte te doen.”

Derksen zei woensdagavond in Vandaag Inside over de Forum voor Democratie-leider dat ‘ze die gozer moeten liquideren’. FvD stelde diezelfde avond op sociale media een aangifte voor te bereiden voor de veelbesproken opmerking.

Die aangifte is nog niet gedaan. Wel is er bij het OM in Den Haag een melding binnengekomen. ,,Die gaan we nu nader bekijken. We gaan kijken wat er precies gezegd is en of hier sprake is van een strafbare uiting.” In dit stadium wordt nog geen contact opgenomen met Derksen, vertelt de woordvoerder.

‘Als hij zo dom is...’

Derksen zei direct na de opmerking dat het een verspreking was. Hij bedoelde naar eigen zeggen ‘dat ze Baudet uit de Kamer moeten schoppen’. Derksen is ervan overtuigd dat Baudet geen schijn van kans maakt, als hij besluit de aangifte door te zetten. Zijn medepresentator Wilfred Genee liet zien hoeveel verschillende betekenissen het woord liquideren kan hebben.

,,Als hij zo dom is om een aanklacht in te dienen, dan komt een advocaat met de Van Dale en zegt: nou, zeg het maar”, aldus Derksen. De voetbalanalist noemt het ‘onthutsend, het rumoer dat ontstaat. Het lijkt wel alsof half Nederland wacht tot iemand iets zegt waar je de vinger achter kan krijgen’.

Beveiliging vanwege bedreigingen

RTL Boulevard stelde donderdag dat Wilfred Genee op het Mediapark met twee beveiligers naar zijn auto liep vanwege bedreigingen. SBS6 wil donderdagavond geen reactie geven op dit nieuws. ,,Vanwege securityredenen kunnen wij niet ingaan op vragen gerelateerd aan beveiliging”, aldus een woordvoerder.

SBS6 noemde de opmerking van Derksen eerder al een verspreking. Het was een opmerking die ‘hij direct herstelde en waarop hij later in de uitzending nogmaals terugkwam’, laat een woordvoerder van de tv-zender desgevraagd weten.

Derksen is niet van plan om zijn excuses aan Baudet. Tegenover RTL Boulevard blijft Derksen erbij dat het een verspreking was en dat hij daarom geen reden ziet om sorry te zeggen. ,,Ik bied m’n excuses niet aan, ik heb niets misdaan”, zegt Derksen. ,,Mensen die het gezien hebben, die hebben gezien dat het een slip of the tongue was en dat ik het ook meteen hersteld heb”, zegt Derksen. ,,Het doet niks met me. Het interesseert me geen reet. Ze doen maar aangifte. Dan neem ik een advocaat en die handelt het maar af.”

‘Dit kan niet’

Baudet was ondanks het feit dat Derksen vertelde dat het om een verspreking ging, niet blij. ,,Johan Derksen roept live op televisie op tot het liquideren (!) van Thierry Baudet, en presentator Wilfred Genee lacht vrolijk mee. Dit kan en mag niet zonder consequenties blijven”, schreef de partij.