Oma en oom zijn gered, maar zangeres Karsu blijft leven tussen hoop en vrees: ‘We zitten hier met de handen in het haar’

updateIngeklemd tussen hoop en vrees wacht zangeres/pianiste en tv-kok Karsu thuis in Amsterdam op nieuws over tientallen familieleden in het rampgebied in Turkije. Na de aardbeving van maandagnacht is hun lot ongewis. ,,Mijn oom hebben ze gevonden, maar mijn tante horen ze niet meer roepen.’’