Omdat er toch geen fotograaf meeging, had Máxima haar hakken thuisgelaten

video Politierap­port geeft nieuwe details vrij over dood Full Hou­se-ac­teur Bob Saget

Het lichaam van Bob Saget, de Full House-acteur die op zondag op 65-jarige leeftijd overleed, werd ontdekt door een hotelmedewerker. Dat blijkt uit het politieverslag dat gisteren werd vrijgegeven. In dat document staat dat het lichaam van Saget iets na 16.00 uur plaatselijke tijd werd ontdekt, nadat zijn familie ongerust gebeld had naar het hotel omdat ze hem niet konden bereiken. De Amerikaanse comedian lag op zijn rug in bed, met zijn linkerarm op zijn borst.

11 januari