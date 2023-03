Omroep Max bekijkt voorwaarden van contracten na klachten schilders in De nieuwe Vermeer

Omroep Max gaat de voorwaarden in het contract voor kandidaten in talentenshows ‘tegen het licht houden’. Dat laat de omroep vrijdag weten nadat kunstenaars uit het programma De nieuwe Vermeer hun onvrede hadden geuit over hun deelname aan het programma.

NU.nl schrijft vrijdag over een contract waarin kunstenaars moeten afzien van een vergoeding. Ook staat in de tekst dat zij afstand doen van het recht op naamsvermelding. Hierdoor is het programma niet verplicht hun namen te noemen als hun kunstwerken in beeld verschijnen. Twee deelnemers hebben door deze voorwaarden een dubbel gevoel overgehouden aan hun deelname, vertellen zij aan NU.nl. Volgens Pictoright, een auteursorganisatie die opkomt voor de rechten van kunstenaars, is naamsvermelding wettelijk verplicht.

Volgens Omroep Max waren alle deelnemers van tevoren ‘volledig op de hoogte van wat de wedstrijd precies inhield’. Vooral de honderden mensen die meededen aan het programmaonderdeel ‘de vrije categorie’ deden volgens Max ‘vrijblijvend mee en konden op ieder moment stoppen’. De omroep beklemtoont dat in een aflevering ‘heel veel creatievelingen laten zien wat ze kunnen: soms zijn ze kort in beeld, soms wat langer’. ,,Ieders volledige naam in beeld brengen, maakt het erg onrustig voor de kijker.” Aan het slot van de uitzending wordt wel verwezen naar een website waarop alle werken te bekijken zijn. Hier staan wel de namen van de kunstenaars vermeld.

Ook kritiek na Sterren op het doek

Het is niet de eerste keer dat kunstenaars boos zijn op Omroep Max. Vakbond De Kunstenbond klaagde eind 2022 dat de NPO en Omroep Max kunstenaars die worden ingezet voor hun televisieprogramma’s niet genoeg betalen. De discussie ging toen vooral om het succesprogramma Sterren op het doek. De vakorganisatie heeft naar eigen zeggen signalen van leden gehad dat beroepskunstenaars oneerlijk worden beloond voor hun deelname en heeft een meldpunt geopend voor klachten of ervaringen. Kandidaten zouden alleen materiaal- en reiskosten vergoed krijgen. Ook toen stelde Max dat kunstenaars ‘bekend zijn met de voorwaarden en dus op de hoogte zijn van de vergoeding’.

De NPO nodigde de Kunstenbond toen uit voor een gesprek. Het is niet duidelijk of dat gesprek al heeft plaatsgevonden.

