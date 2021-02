Omroep MAX moet oud-radiopresentator tienduizenden euro’s schadevergoeding betalen

Presentator Christiaan Kuyvenhoven presenteerde sinds 2013 het middagprogramma 4 de Middag en het MAX Avondconcert op NPO Radio 4. Daarnaast was hij jaarlijks een van de vaste presentatoren van de Hart & Ziel-lijst en de Filmmuziekweek.



Hij startte een procedure naar aanleiding van de abrupte beëindiging van zijn opdrachtovereenkomst door Omroep MAX op 26 juni 2020. De rechtbank oordeelt nu dat Omroep MAX niet gerechtigd was de opdrachtovereenkomst te ontbinden en veroordeelt de omroep tot het betalen van een schadevergoeding van 35.000 euro exclusief btw en wettelijke rente.

Omroepbaas Jan Slagter had Kuyvenhoven een maand eerder per mail op de hoogte gebracht van het feit dat 4 de Middag ‘per 1 september of 1 januari’ door zou gaan met een andere presentator. Kuyvenhoven was daar niet gelukkig mee en vroeg een gesprek aan met zendermanager Simone Meijer. Op 25 juni sprak hij met haar op een volgens Slagter ‘agressieve, dreigende en intimiderende toon’.

‘Wij kunnen dat gedrag niet tolereren en heb daarom besloten dat je het programma 4 de Middag per direct niet meer kan en mag presenteren’, schreef Slagter volgens rechtbankdocumenten op de dag van het gesprek. Kuyvenhoven werd direct de toegang tot het mediapark ontzegd en kreeg geen gelegenheid afscheid te nemen van zijn luisteraars. Hij spande daarop een rechtszaak aan.

Schadevergoeding

De rechtbank zegt dat het niet vast is komen te staan of er in het gesprek ‘grenzen zijn overschreden’. Slagter heeft Kuyvenhoven niet gesproken na het gesprek met Meijer en dat wordt van ‘een goede opdrachtgever wel verwacht’. De presentator had bovendien niet eerder kritiek gekregen op zijn functioneren. De rechter beredeneert dat freelancer Kuyvenhoven erop had gerekend dat de opdracht tot zeker het eind van de zomer zou doorlopen en daardoor andere klussen had afgehouden. De rechtbank vindt daarom een schadevergoeding van 35.00 euro exclusief btw en wettelijke rente ‘redelijk’.

Christiaan Kuyvenhoven is blij dat hem volgens de rechter ‘geen enkele blaam treft’. ,,De manier waarop met mij is omgegaan heeft mij diep gekwetst, maar door deze uitspraak kan ik dat loslaten. Ik mis mijn luisteraars enorm, maar zal met nieuwe projecten en frisse energie content blijven produceren die klassieke muziek naar een groot publiek brengt.”

Omroep MAX legt zich bij de uitspraak neer, laat Jan Slagter weten. ,,We gaan niet in beroep, de rechter heeft gesproken. Het doet er niet toe of ik het ermee eens ben of niet, het is wat het is. We wensen hem alle goeds.”