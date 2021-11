Omroep ON! komt voor tweede jaar op rij met Zwarte Pietenjournaal

Aspirant-omroep Ongehoord Nederland (ON!) komt vanaf zaterdag 13 november, de dag dat Sinterklaas in Nederland arriveert, met een Zwarte Pietenjournaal, meldt de omroep via sociale media. Vorig jaar zond ON! via de website een soortgelijk programma uit. Dit jaar is het ook via YouTube te zien.

De omroep is van mening dat Zwarte Piet niet racistisch is. ,,Het veelgehoorde argument tegen Zwarte Piet is dat het een karikatuur zou zijn die, stammend uit de tijd van de slavernij, tot doel zou hebben om mensen van Afrikaanse komaf neer te zetten als belachelijk en minderwaardig. Niets is minder waar”, aldus ON! op zijn website.

Omroepbaas Arnold Karskens hekelde vorig jaar al het feit dat Zwarte Piet steeds meer in de ban wordt gedaan. Niet alleen door de publieke omroep, maar ook door bioscoopketen Pathé, die films met de klassieke pieten niet langer vertoont, aldus Karskens. Hij wijst op een onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau uit 2019 waaruit blijkt dat meer dan de helft van de bevolking wil vasthouden aan Zwarte Piet.

Moeizame onderhandeling

Bovendien is de aspirant-omroep naar eigen zeggen ‘mogelijk op zijn vroegst eind februari’ op televisie wegens moeizame onderhandelingen met de NPO. Dat laat voorzitter Arnold Karskens weten. NPO-directeur Frans Klein zei recent in een interview in debatcentrum De Balie in Amsterdam dat de beraamde kosten van een nog te maken middagprogramma van ON! te hoog zijn.

Klein wil een vergelijking maken met de kosten van vergelijkbare programma’s van andere omroepen. Het resultaat hiervan is dat ON! straks in januari, wanneer de aspirant-omroep in principe mag gaan uitzenden, geen programma heeft. De omroep gaat nu op zijn vroegst in februari uitzenden, zegt Karskens. ,,Juridische stappen zijn op dit moment niet aan de orde, maar bij blijvende tegenwerking zien wij dit wel als een optie.”

