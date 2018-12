Omroep WNL praat met NPO over terugkeer Correspondents' Dinner

De eerste editie van het Correspondents’ Dinner werd in 2016 uitgezonden door de NTR. Mark Rutte liet eerder deze week al weten wel oren te hebben naar een nieuwe versie van het succesvolle programma. Destijds werd die avond mede georganiseerd door Twan Huys, die inmiddels werkt bij RTL. Dolf Jansen was toen de cabaretier die de minister-president het vuur aan de schenen legde, oorspronkelijk zou Youp van ’t Hek dat doen. Maar die moest vanwege ziekte afzeggen.

Bert Huisjes geeft toe dat hij met de grote baas van de Publieke Omroep Frans Klein erover heeft gesproken: ,,Hij vond dat een geweldig leuk programma. Ik vond het een geweldig leuk programma. Ik zou dat graag willen doen. Daarvan zei hij: dat is misschien niet eens zo’n gek idee. Dat zou ik een groot compliment vinden als zoiets bij een kleine omroep zou vallen.”



Toch houdt Huisjes nog een slag om de arm. Hij wil nog niet stellen dat het Correspondents’ Dinner sowieso bij Omroep WNL uitgezonden gaat worden. ,, Zo werkt het niet in Hilversum. Er wordt iets opengesteld en daar moet je op pitchen. Daar moet je een goed voorstel op indienen. Dat moet financieel en creatief goed in elkaar zitten. Kan je de premier er in krijgen, kan je er een goede cabaretier bij vinden, kan je er een goede producer erbij vinden. Dat zijn een hoop voorwaarden om zo’n pitch te winnen.”



Beluister hier de hele uitzending van Onze Man in Deventer met Omroep WNL-directeur Bert Huisjes.