Omroepbaas Jan Slagter walgt van ‘trial by media’: ‘Als dit niet stopt, gebeuren er ongelukken’

Trio Vandaag Inside dicht bij contract­ver­len­ging én nieuwe vrijdag­avond­s­how

Het trio Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen van Vandaag Inside is dichtbij verlenging van haar contract. De drie zijn al even in onderhandeling over een meerjarig contract. Het Talpa van John de Mol wil het ‘gouden trio’ dolgraag binnenboord houden.