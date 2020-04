Omstreden film Polanski niet in Nederlandse bioscopen, wel online

J’accuse (Ik beschuldig) verwijst naar het pamflet van de negentiende-eeuwse Franse schrijver Émile Zola over de veroordeling van de Frans-Joodse officier Albert Dreyfus, die onterecht van spionage werd beschuldigd. De film van Polanski gaat ook over deze zaak. De open brief van Zola had destijds grote invloed op de maatschappelijke discussie over antisemitisme in Frankrijk.



Sinds de wereldpremière van J’accuse, vorig jaar op het Filmfestival van Venetië, roept de film felle protesten op; vooral omdat Polanski nog steeds wordt beschuldigd van misbruik van minderjarige meisjes. Bij de uitreiking van de Césars, de Franse Oscars, liep een deel van het publiek, onder wie enkele actrices, de zaal uit toen de film in de prijzen viel.



In landen waar de film wel werd vertoond, werden de betreffende bioscopen beklad met teksten die Polanski aanklaagden. De Nederlandse distributeur wilde de film begeleiden met een debat in het Amsterdamse theater De Balie, maar dat gaat vanwege de coronacrisis niet door. Toen is besloten de film, ook vanwege de gesloten bioscopen, deze maand online te zetten.