Omstreden regisseur Polanski krijgt ‘Franse Oscar’, vrouwen verlaten uit protest de zaal

De van verkrachting beschuldigde regisseur Roman Polanski (86) heeft vrijdagavond in Parijs de César - de belangrijkse Franse filmprijs - voor beste regie gekregen voor zijn film J’accuse , internationaal ook bekend onder de titel An Officer and a Spy . Meerdere vrouwen verlieten daarop uit protest de zaal.

Met 12 nominaties was J’accuse van de Pools-Franse regisseur de grootste kanshebber voor de Franse filmprijzen, ook wel de ‘Franse Oscars’ genoemd. Maar dat bleef niet onomstreden. Polanski werd in 1977 aangeklaagd voor de aanranding van een dertienjarig meisje in de VS. Hij pleitte schuldig, maar vluchtte naar Europa nog voor een vonnis kon worden uitgesproken. Sindsdien woonde hij in Frankrijk, Zwitserland en Polen en weigert hij naar de VS terug te keren. Hij kan niet door Frankrijk worden uitgeleverd.

Ook fotografe en voormalig model Valentine Monnier zegt te zijn misbruikt door Polanski. Dat zou in 1975 zijn gebeurd in het chalet van de regisseur in het Zwitserse Gstaad. De vrouw verklaarde dat Polanski extreem gewelddadig was. Ook andere vrouwen beschuldigen de regisseur van seksueel misbruik in hun tienerjaren. De filmmaker ontkent alle aantijgingen.

Vrouwen stappen op

De prijs voor Polanski was het sein voor meerdere vrouwen om de zaal te verlaten, als protest tegen het eerbetoon aan een man die wordt beschuldigd van verkrachting. Een van hen was de 31-jarige Franse actrice Adèle Haenel, die vorig jaar verklaarde dat ze als kind misbruikt werd door regisseur Christophe Ruggia.

Polanski was zelf niet op het evenement - het belangrijkste jaarlijkse evenement voor de Franse cinema - omdat hij naar eigen zeggen vreesde voor ,,een lynchpartij’’. Ook acteur Jean Dujardin, die te zien is in de film, zegde af.

Voorafgaand aan de ceremonie kwam het tot ongeregeldheden voor het theater Salle Pleyel in Parijs, waar de uitreiking plaatsvond. Feministische activisten betoogden tegen Polanski en hadden borden bij zich met onder andere de tekst ‘het is een schande dat de industrie verkrachters in bescherming neemt’ erop. Op een spandoek stond ‘Césars de la Honte’ (Césars van de schaamte). De demonstranten trokken onder andere een hek omver. De politie greep in met traangas en voerde twee activisten af.

Drie prijzen

Behalve de César voor beste film, won J’accuse ook de prijzen voor beste bewerking en beste kostuums. De film gaat over de zaak van de ten onrechte voor verraad veroordeelde Joods-Franse legerofficier Alfred Dreyfus.

Andere winnaars waren onder meer Roschdy Zem (beste acteur), Anaïs Demoustier (beste actrice) en ‘Les Misérables’ (beste film).

Volledig scherm De Franse actrice Adèle Haenel, die de zaal verliet uit protest tegen de prijs voor Roman Polanski. © AFP

Volledig scherm Feministische activisten betogen voor het theater in Parijs tegen de nominaties voor Roman Polanski's film ‘J’accuse’. © Getty Images