Onbekende vrouw geeft gestolen honden van Lady Gaga af bij politie van Los Angeles

De 30-jarige Ryan Fischer liet Gaga’s honden uit in West Hollywood toen hij werd neergeschoten. De daders wilden de drie honden meenemen, maar een van hen kon ontsnappen en werd later ongedeerd teruggevonden. Fischer liep vier schotwonden op. Hij ligt in een ziekenhuis, maar zal naar verwachting volledig herstellen.



De politie bevestigde gisteren al dat de dieren, luisterend naar de namen Gustav en Koji, ‘gelokaliseerd en veilig zijn’. De honden zijn op het politiebureau overgedragen aan medewerkers van de zangeres, die een beloning van 500.000 dollar (414.000 euro) heeft uitgeloofd voor hun veilige terugkeer.



De politie heeft de identiteit van de vrouw die de hondjes terugbracht niet bekendgemaakt. Ze lijkt echter niets met de overval te maken te hebben. Hoe ze aan de honden kwam, is vooralsnog onduidelijk. Ook is het nog maar de vraag of zij het half miljoen ‘vindgeld’ opstrijkt. De daders van de roof zijn nog voortvluchtig.