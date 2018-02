Ondankbare Karin wekt ergernis op bij kijkers Uitstel van Executie

Karin kocht ruim twaalf jaar geleden een huis in Rotterdam. Niet veel later leerde ze Erik kennen. De twee besloten samen te gaan wonen, trouwden en kregen drie dochters. Omdat Erik gevoel had voor klussen, maakt hij een start met het verbouwen van het huis. Het huwelijk liep echter stuk en als klap op de vuurpijl verloor Karin ook nog haar baan. Dat zorgde ervoor dat ze de kosten voor de verbouwing niet meer kon betalen en met een bouwval achterbleef.



Om niet in de schulden te raken en het stulpje weer aantrekkelijk te maken voor kopers, schoot Martijn Krabbé haar met zijn team te hulp. Maar toen de presentator het omgetoverde paleisje liet zien aan Karin, bleek dat ze op zijn zachts gezegd niet tevreden was. Voor het oog van ruim een miljoen kijkers klonk haar harde commentaar: ,,Dit is niet mijn smaak. Dat zeker niet."



Krabbé deed vervolgens nog wat moeite om Karin om te praten, maar dat had geen enkel effect. ,,Ben je wel blij dat het nu eindelijk is opgeknapt allemaal? En dat al die nieuwe spullen erin zitten?", luidde zijn vraag. ,,Hmm. Ik weet het niet", gevolgd door een lange stilte. ,,Ik zie dat bepaalde dingen nog niet afgewerkt zijn. Als je het dan toch wil verkopen, moet het ook wel echt helemaal af zijn en dat is het nét niet. Dat zijn dan toch dingetjes waarvan ik denk: ja, jammer", antwoordde Karin, tot grote ergernis van de kijkers thuis.