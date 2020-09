Ondanks wereldhit gaat Harry Styles in 2020 het podium niet meer op

Donald raast door de vragen en wint één miljoen, een jaar nadat zijn broer 500.000 pond won

12 september In het Verenigd Koninkrijk is het een deelnemer aan het programma Who Wants to be a Millionaire voor het eerst in veertien jaar weer eens gelukt de prijs van één miljoen pond te winnen. Geschiedenisleraar Donald Fear (57) beantwoordde in twintig minuten vlotjes de vijftien vragen en deed het daarmee beter dan zijn broer, aardrijkskundeleraar Davyth, die een jaar geleden 500.000 pond mee naar huis nam.