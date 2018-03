Onderzoek naar Oscar-baas wegens wangedrag

The Academy of Motion Picture Arts and Sciences, de organisatie achter de Oscars, heeft drie klachten over Bailey binnengekregen en heeft daarom direct een onderzoek ingesteld.

Wat Bailey precies zou hebben gedaan, is niet duidelijk. Hij werd in augustus uitgeroepen tot voorzitter en kreeg in de afgelopen maanden de #MeToo-kwestie op zijn bord. In december nam The Academy een nieuwe regel aan dat leden geschorst of geroyeerd worden bij misbruik, intimidatie of discriminatie. De gevallen producent Harvey Weinstein raakte zijn lidmaatschap al eerder kwijt.