Onderzoekt toont aan: James Bond is een enorme viespeuk

Hij zet in elke film zijn leven op het spel voor koningin en vaderland door de strijd met megalomane schurken aan te gaan. Maar James Bond loopt nog meer risico’s in zijn beroep dan tot nu toe voor mogelijk werd gehouden. Vooral met de hygiëne neemt 007 het tijdens zijn vele reizen en amoureuze avonturen niet zo nauw. Dat blijkt uit een onderzoek van drie malaria-onderzoekers microbiologen van het Nijmeegse Radboud Ziekenhuis die alle Bond-films onder de loep hebben genomen.

De conclusie luidt dat James Bond een enorme viespeuk is. Hij wast maar twee keer zijn handen in al zijn 25 films. Zelfs als hij een rauw kippenvlees naar enkele krokodillen werpt neemt hij niet de moeite om zijn handen te reinigen. Zijn seksuele escapades zijn nog riskanter. De geheim agent neemt nooit de moeite om het erotische verleden van zijn bedpartners uit te zoeken. Slechts drie keer, zo constateren de onderzoekers, heeft Bond een min of meer langdurige relatie gehad met een van zijn minnaressen.

Ook als globetrotter neemt Bond onverantwoorde risico’s. Hij neemt geen voorzorgmaatregelen om zich te beschermen tegen tropische ziektes die hij in zijn verre oorden kan oplopen. Het is niet ondenkbaar, zo vrezen de microbiologen, dat hij op een gegeven moment toxoplasmose oploopt dat gepaard gaat met verregaande lusteloosheid en vermoeidheid, te vergelijken met de Ziekte van Pfeiffer. De onderzoekers doen dan ook een oproep aan zijn opdrachtgever MI6 om hun gewaardeerde medewerker beter te beschermen als hij binnenkort op een van zijn missies wordt gestuurd.

Slecht voorbereid

Het onderzoek werd deze maand gepubliceerd in het medische tijdschrift Travel Medicine and Infectious Disease. Om hun conclusies te trekken bekeken de drie auteurs 3113 minuten aan 007-films, gemaakt tussen 1962 en 2021. Voor de laatste film, No Time To Die, zaten zij met blocnote in de bioscoop. Zij turfden dat Bond in zijn carrière 86 keer op een buitenlandse missie werd gestuurd. Conclusie: 007 gaat altijd slecht voorbereid op reis.

Een van de auteurs, epidemioloog Teun Bousema, legt de opzet uit. ,,Het is bedoeld als een lollig onderzoek dat wij in onze vrije tijd hebben uitgevoerd. Maar er zit wel een serieuze ondertoon in. Wij zien in het Radboudziekenhuis nog vaak patiënten komen die het niet zo nauw met malaria hebben genomen als zij die tropische landen bezoeken. Het zou mooi zijn als Bond in één van zijn volgende avonturen het advies van Q krijgt om toch vooral zijn malariapillen in te nemen. Wie weet wat dit voor positieve invloed kan hebben.’’

