Ongeduldige Gerard Ekdom stiekem al te horen op Radio 10

Gerard Ekdom (40) is 'stiekem' eerder begonnen met zijn nieuwe radioshow. De radio-dj zou volgende week zijn debuut maken op Radio 10, maar is vanochtend al te horen met Ekdom in de Morgen . ,,Ik kon niet wachten'', aldus de dj via Twitter.

Gerard was eind juni voor het laatst te horen op NPO Radio 2. Hij nam met een feestje afscheid van de zender waarvoor hij bijna drie jaar tussen 06.00 uur en 09.00 uur Ekdom in de ochtend maakte. Gerard maakte in april bekend over te stappen naar Radio 10 omdat werken bij een commerciële zender makkelijker te combineren is met zijn andere projecten. Zo heeft hij een eigen YouTube-kanaal en wijnmerk.

Gerards vertrek bij NPO Radio 2 betekende ook zijn afscheid van de publieke omroep. Daar was hij zijn hele carrière aan verbonden. Gerard begon in 1998 bij 3FM, de zender die hij in 2015 na zeventien jaar verruilde voor NPO Radio 2.

Nieuw geluid

Bij Radio 10 neemt Gerard de plek over van Lex Gaarthuis, hij schuift door naar de avond van de zender. De ochtendshow van NPO Radio 2 is sinds begin juli in handen van Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte.