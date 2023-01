Ongehoord Nederland betreurt handhaving sanctie door NPO: ‘Aanval op vrijheid van meningsuiting’

De NPO gaat de opgelegde sanctie aan omroep Ongehoord Nederland (ON!) ‘vanwege stelselmatige schending van de Journalistieke Code NPO’ handhaven. Dat melden de NPO en de aspirant-omroep. Wel wordt de boete met 10 procent verlaagd, omdat het om een ‘jonge, onervaren omroep’ gaat. Het gaat nu om een bedrag van iets meer dan 84.000 euro, in plaats van ruim 93.000 euro.

De raad van bestuur besloot in juli een financiële sanctie aan Ongehoord Nederland op te leggen. Het bestuur is van mening dat de omroep door het schenden van de journalistieke code van de NPO ‘onvoldoende uitvoering heeft gegeven aan de bereidheid tot samenwerking binnen het publieke omroepbestel”. Daar was de aspirant-omroep het niet mee eens. De NPO is echter door de onafhankelijke Adviescommissie Bezwaarschriften Publieke Omroep in het gelijk gesteld.

ON! zegt het besluit van de raad van bestuur van de NPO te betreuren. De omroep noemt de opgelegde sanctie ‘een aanval op de vrijheid van meningsuiting in Nederland’. ON! stapt naar de rechter ‘en desnoods naar het hoogste gerechtscollege, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens’, aldus de omroep in een reactie.

Het besluit is genomen na een kritisch rapport van de ombudsman van de NPO. Deze constateerde onder meer dat Ongehoord Nederland te eenzijdige gasten uitnodigt en onvoldoende kritische vragen stelt.

Tweede sanctie voor Ongehoord Nederland!

Eind december legde de NPO de omroep een tweede sanctie in een jaar op: een boete van ruim 56.000 euro, omdat de aspirant-omroep volgens de NPO niet zou voldoen aan de ‘hoge journalistieke kwaliteitseisen’. Volgens de NPO komt de aspirant-omroep de wettelijke verplichting niet na om samen te werken binnen het publieke bestel. De omroep ging tegen de straf in beroep. De tweede straf moet ertoe leiden dat ON! beter gaat samenwerken en de regels gaat respecteren, stelde de NPO eerder.



De NPO kan bij herhaalde overtredingen aan de staatssecretaris vragen de voorlopige erkenning van de ON! in te trekken, maar zover is het op dit moment nog niet.

