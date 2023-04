Ongehoord Nederland vecht voor voortbestaan: ‘Snap die storm tegen ons echt niet’

,,Het neerleggen van zo’n verzoek dien je van te voren aan te kondigen en we hebben dat nu pas vernomen, maar het verzoek is al ingediend bij de minister. Dit kan niet’’, reageert de raadsman. ,,Ten tweede moet ON de kans krijgen een eigen zienswijze in te dienen. Is ons ook ontnomen. We moeten bezwaren indienen. Die kans hebben we ook niet gekregen. Juridisch zijn alle basisbeginselen aan de laars gelapt. Dit kan niet. Hier gaan we dan ook een voorlopige voorziening tegen indienen’’, aldus Külcü. ,,Het NPO-bestuur koerst aan op een frontale botsing met ON!, maar de grootste slachtoffers lijken te worden, de Nederlandse burgers, de rechtsstaat, het hart van de democratie, de vrijheid van meningsuiting.’’

Arnold Karskens, voorzitter van Ongehoord Nederland, spreekt van ‘een hetze’. ,,De zogenoemde feiten van de Ombudsman zakken als drijfzand in elkaar. Het wordt ons onmogelijk gemaakt nog uit te zenden.’’ Volgens Karskens staat er een ‘enorme druk’ op zijn team. ,,We krijgen minder geld. Het is zo ongelooflijk oneerlijk, daar kun je alleen maar boos over worden. We hebben het over twee keer 40 minuten, per week, in het middaguur. Ik snap die storm tegen ons echt niet.’’ Volgens Karskens zijn er genoeg mensen die het geluid van Ongehoord Nederland appreciëren. Hij vindt het zijn taak om maatschappelijke vraagstukken, zoals het stikstofbeleid, te belichten.

Maandag onthulde Pointer, het programma van KRO-NCRV, resultaten van een maandenlang data-onderzoek naar Ongehoord Nederland. Conclusie: de omroep schendt niet alleen de journalistieke code, maar ‘verspreidt ook stelselmatig complottheorieën en misinformatie.’

