Ongelukkige val maakt vroegtijdig einde aan optreden Rowwen Hèze: ‘Enkel gelukkig niet gebroken’

Openharti­ge Anouk is kijkcijfer­hit in Boerderij van Dorst: ‘Drie keer met overdosis in ziekenhuis beland’

Boerderij van Dorst is een kijkcijferhit. De aflevering met een openhartige Anouk trok 913.000 kijkers en was daarmee het best bekeken programma op primetime. De zangeres vertelde onder meer over hoe ze na een overdosis in het ziekenhuis belandde.

