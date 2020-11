Onlangs bevallen Kim Feenstra deelt intiem gezinskiekje

De kersverse moeder beviel op 16 oktober van haar eerste kindje, Brooklyn Baby Taylor. Hoewel ze er niet duidelijk bij vermeldde of het om een zoon of dochter ging, kon uit de veelvuldige blauwe ballonnen op de foto worden opgemaakt dat het waarschijnlijk een jongetje is.



De foto die Feenstra vandaag deelt, waarop ze in bed ligt met haar vriend Stanley Tailor en de kleine Brooklyn, kan rekenen op veel lieve reacties. ‘Prachtig gezin’, ‘Mooie foto zeg!’ en ‘Met zijn drietjes is het veel leuker’, reageren enkele fans. Ook het haar van de kleine spruit valt op. ‘Wat heeft ‘ie een bos haar!’ valt er meermaals te lezen.



Het model, dat onlangs nog werd ontmaskerd als het Skelet in The Masked Singer, vertelde eerder in de Videoland-docuserie Life of Kim openhartig over haar ivf-traject, omdat ze niet op natuurlijke wijze zwanger kan worden. Met de docu hoopte ze het taboe op onvruchtbaarheid te doorbreken.