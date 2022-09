‘Ons’ Metropole Orkest helpt Robbie Williams geschiedenis schrijven: record Elvis aan gort

Robbie Williams en ‘ons’ Metropole Orkest zijn in Nederland én Engeland op 1 binnengekomen in de albumlijst met hun samenwerkingsplaat. Die werd in Engeland de eerste dagen na verschijning meer verkocht dan de rest van de top 10 bij elkaar. Robbie schrijft meteen geschiedenis: hij gaat Elvis voorbij en is de succesvolste soloartiest aller tijden in de Britse chart.

De 48-jarige zanger nam zijn hits opnieuw op met het Nederlandse orkest om zijn 25-jarig jubileum als solozanger te vieren. De plaat XXV kwam een week geleden uit en hoewel Williams door de dood van koningin Elizabeth nauwelijks promotie kon doen in eigen land, vloog hij over de toonbank.

Het is de veertiende keer dat een album van Williams op 1 komt, meldt de Official Charts Company, die de Britse hitlijsten maakt. Hij overtreft zijn voorbeeld Elvis Presley, die het dertien keer flikte. Met boyband Take That stond Williams ook vier keer op 1.

Quote Hoewel het vreemd voelt om een award te krijgen in deze verdrieti­ge tijd, wil ik iedereen bedanken voor de steun Robbie Williams

,,Ik ben zo blij dat mijn nieuwe album op de eerste plek is gekomen’’, reageert de zanger, die een bokaal kreeg voor de prestatie. ,,Hoewel het vreemd voelt om een award te krijgen in deze verdrietige tijd, wil ik iedereen bedanken voor de steun en deze prijs opdragen aan mijn fans, die nooit vanzelfsprekend voor me zijn. Ik waardeer het echt, heel erg bedankt.’’

Slechts één act heeft meer albums op 1 gehad, The Beatles (vijftien). Het individu met de meeste topposities is Paul McCartney, die solo, met The Beatles en met de band Wings 23 keer de lijst aanvoerde.

Die gaat vandaag de dag over de verkoop van cd’s, downloads, vinyl, cassettes en over streams. Williams zegt altijd dat zijn (oudere) publiek geen muziek streamt, maar kopen doet het dus wel. Ook in Nederland: hier was het album dagenlang de meest gedownloade plaat op iTunes, vandaag werd duidelijk dat het album op 1 binnenkomt in de Album Top 100.

Naar Nederland?

De artiest geeft volgend jaar vrijwel zeker een concert in Nederland, het is onduidelijk of het Metropole Orkest dan ook van de partij is. Het zou de eerste keer zijn dat het orkest de zanger ontmoet, want de plaat werd in coronatijd opgenomen met Williams op afstand. Het Metropole vond het een eer.

,,Ik herinner me dat we klaar zaten voor Angels’’, zei hoornist Pieter Hunfeld tegen deze site. ,,Het was stil, ik haalde adem voor het intro en hoorde toen over de koptelefoon die stem invallen. Gebeurt dit echt? Wat gaaf!’’

