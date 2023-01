Ontsnapping bij Slimste Mens in bloedstollend slot: ‘Ik weet het niet!’

Een bloedstollend einde vanavond bij De slimste mens. Wie zou dagwinnaar Martin Rombouts vergezellen naar morgen? Het leek een eitje voor Queeny Rajkowski, kamerlid van de VVD, want zij had nog 315 seconden over om bioloog Mátyás Bittenbinder (159) te verslaan.

Toch kwam Bittenbinder terug na vragen over onder meer De Beemster, Nancy Reagan, Buddy Vedder, Manchester City, Katoen. Met slechts 7 seconden te gaan tegen 65 voor Rajkowski leek hij kansloos. Hij had vier goede antwoorden nodig om alsnog te winnen. Wat wist hij van Lodewijk de 14e? Hij vouwde de vingers en begon te antwoorden. ‘Zonnekoning’ was goed, ‘Versaille’, waar zijn paleis stond, ook.



Rajkowski zakte naar 25 seconden en had slechts één goed antwoord nodig om de 3 seconden van Bittenbinder weg te spelen. Ze maakte haast met de antwoorden, maar kwam tot ‘had veel vrouwen, o nee, dat was de achttiende’, ‘Parijs’, ‘ik weet het niet!’, ‘vrede’, ‘oorlogen‘, ‘etiquette’en ‘kleding’.” Niet één goede, waarna de oh’s en de ah’s door de studio galmden.

De politica had tactisch gewacht om... onder die 3 seconden van Mátyás Bittenbinder te komen, zodat zij aan de beurt was om met één antwoord nog kans te maken op de volgende ronde. Voor dat ene antwoord had ze nu welgeteld 2 seconden nodig. Mátyás Bittenbinder mocht dus nog hopen op een black-out van zijn tegenstander.



Tot de slotvraag: wat wist Queeny Rajkowski van Denzel Washington? Opgelucht schreeuwde ze het uit: ,,Acteur! en Amerika.” Jawel, goed! Queeny Rajkowski ontsnapte en is dus naar de volgende ronde.

