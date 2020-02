Onvoltooide Austen toch verfilmd

verdwenen BN'ers Hoe is het nu met... Manon Thomas?

13:46 In deze serie zoeken we BN’ers op die eens in de schijnwerpers stonden, maar nu verdwenen zijn van het podium. Vandaag: Manon Thomas, die in de jaren 90 programma’s als Scrabble, Pictionary en Eigen Huis presenteerde op RTL 4, en bij de publieke omroep het gezicht was van Kook TV en panellid bij Zo vader, zo zoon.