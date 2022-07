Onze aandacht ging vooral uit naar de man áchter Philip Freriks: hij zat er weer!

Kandidaat

We zouden het over het fanatisme van koploper Rob Goossens kunnen hebben. Of over schrijfster Michèlle Schimscheimer die in de laatste ronde hakkelde bij een vraag over een zaag (figuurzaag, cirkelzaag, ijzerzaag, zo moeilijk was-ie niet) en daarna een totale black-out kreeg. Of over zanger Milo Driessen die voor het goede doel het nummer van de dierenambulance op zijn been liet tatoeëren. Maar onze aandacht ging vooral uit naar die man áchter Philip Freriks. Hij zat er weer! Breedlachend als altijd. Quizfanaat Ramon Wiendels zat al bijna driehonderd keer tussen het publiek van De slimste mens. De inwoner van Doetinchem heeft zelfs een speciaal weekendabonnement voor de trein om zoveel mogelijk amusementsprogramma’s bij te wonen. Drie jaar geleden gooide Wiendels in deze krant al eens een balletje op: als de makers van zijn lievelingsquiz hem ooit zouden vragen, zou hij geen seconde twijfelen. Lieve Philip en Maarten, wat let jullie? Laat deze wens toch in vervulling gaan! Of beter nog: laat hem strijden tegen Goossens. Vuurwerk gegarandeerd!