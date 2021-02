Onze gouden tips: heb je deze goede series al gezien?

playlistNu we vooral binnen blijven vanwege het coronavirus zijn on demand-series een uitkomst. Onze showredactie bekeek er al veel en zet in de rubriek PLAYLIST de grootste aanraders per platform op een rij.

De recensies vind je ook in de zoekmachine onder dit artikel

Netflix

Fate: The Winx Saga *** - De serie biedt spanning, na-ijver, intriges en oplaaiende hormonen bij de studenten die op een kasteel bijeenkomen om zich nog meer te bekwamen in hun gaven, zoals gedachtelezen, telekinese en het maken van vuur zonder dat er een lucifer aan te pas komt. De vergelijkingen met Harry Potter liggen voor de hand. Lees hier onze recensie.

Snowpiercer 2 *** - Het tweede seizoen van de apocalyptische sciencefictionserie Snowpiercer wordt door Netflix mondjesmaat geserveerd. Geheel tegen de gewoonte in van de streamingdienst worden de tien afleveringen per stuk wekelijks op maandag online gezet. Lees hier onze recensie.

Lupin *** - De gewiekste Assane (Omar Sy) blijkt te beschikken over geniale misdadige trekjes die hij regelrecht heeft geleend uit het boek over Lupin dat al eerder als tv-serie is verfilmd, maar dan wel in de geest en het tijdvlak van het boek. Lees hier onze recensie.

Bridgerton **** - Soms lijkt de reeks op een kasteelroman, dan weer als een scherpe aanval op een klassenmaatschappij die vrouwen als pronkstukken op een vleesmarkt behandelt. Maar de grote vraag blijft: wie is de roddelkoningin? Het antwoord wordt aan het slot gegeven. Lees hier onze recensie.

The Queen's Gambit **** - Voor schaakleken klinkt zo’n opzet saai, maar toch weten de makers van The Queen’s Gambit er een meeslepend drama van te maken over een jonge vrouw die in de jaren 60 een mannenbolwerk probeert te slechten. Lees hier onze recensie.

The OA **** - Een serie die nog onnavolgbaarder is dan Christopher Nolan’s film Tenet. Wie deze serie helemaal kan doorgronden, verdient de Nobelprijs. Lees hier onze recensie.

Ratched **** - Wie was Ratched, bedacht door schrijver Ken Kesey in 1962 in zijn bestseller One Flew over the Cuckoo's Nest? Daar wordt nu een antwoord gegeven in de achtdelige Netflix-serie Ratched waarin de verpleegkundige nog angstaanjagender is dan in de film uit 1975. Lees hier onze recensie.

Volledig scherm Scene uit Ratched © Netflix

Teenage Bounty Hunters **** - Op papier lijkt het uitgangspunt van de tiendelige reeks ontzettend flauw en ongeloofwaardig. Maar gaandeweg laat de kijker zich inpakken door de humor van de serie die ook nog flink uitpakt tegen de hypocrisie van de Amerikaanse samenwerking. Lees hier onze recensie.

Young Wallander **** - In Young Wallander, een Engelstalige serie die Netflix vertoont, is te zien hoe een jonge agent die net zijn opleiding heeft voltooid meteen al betrokken raakt bij een gruwelijke misdaad. Lees hier onze recensie.

Good Girls **** - Een heerlijke serie met de macabere humor die ook liefhebbers van Fargo zal aanspreken. Drie vrouwen raken verzeild in een crimineel wespennest. Lees hier onze recensie.

Volledig scherm Good Girls © Netflix

Over Water **** - Een Vlaamse kruising tussen Undercover en Penoza. Met verdacht veel overeenkomsten met de zaak rond Frank Masmeijer. Een aantrekkelijk drugsdrama in de Antwerpse haven. Lees hier onze recensie.

Athlete A **** - Een ontluisterende documentaire over een Amerikaanse arts die jarenlang zijn gang kon gaan en jonge turnsters misbruikte. Lees hier onze recensie.

The Sinner 3 **** - Het derde seizoen van deze misdaadserie, die ooit begon met een vrouw die vanuit het niets een man neerstak op het strand. Dit seizoen draait om een nieuwe zaak, maar de mysterieuze docent die kampt met issues uit het verleden is niet minder intrigerend. Lees hier onze recensie.

Maiden **** - Deze documentaire over de eerste boot met alleen vrouwen die deelneemt aan de zeilwedstrijd om de wereld grijpt je bij de keel. Het gaat over veel meer dan zeilen alleen, het is een feministisch heldenepos. Lees hier onze recensie.

The Woods ***** - De thrillerboeken van Harlan Coben zijn bloedstollend, maar dat zijn de series die op zijn werk zijn gebaseerd ook. In The Woods herbeleeft een openbaar aanklager een jeugdtrauma van 25 jaar geleden tijdens een zomerkamp in de Poolse bossen. Lees hier onze recensie.

Dead to me **** - Deze tragikomedie met Christina Applegate in de hoofdrol kijkt heerlijk weg. Twee seizoenen, waarvan het tweede zeker niet onderdoet voor het eerste. ‘Kelly Bundy’ heeft meer in haar mars, zo blijkt. Lees hier onze recensie.

Volledig scherm Jen (Christina Applegate) en Judy (Linda Cardellini) in Dead to Me. © Netflix

Dérapages **** - Voormalig profvoetballer Éric Cantona kan ook naast het voetbalveld schitteren, zo bewijst hij met zijn vertolking van een man die wordt uitgekotst door de maatschappij. Lees hier onze recensie.

Snowpiercer **** - Een apocalyptische visie op de nabije toekomst waarin de wereld na een klimaatramp veranderd is in een ijsvlakte met temperaturen die het leven onmogelijk maken. Lees hier onze recensie.

Jeffrey Epstein: Filthy Rich **** - Het bizarre relaas van de slachtoffers van een pedofiele miljardair die zijn eigen gruwelijke sekspyramidespel ontwierp. Lees hier onze recensie.

Hollywood **** - Het ultieme filmsprookje. Maar ook een prachtig schijnportret van het beroemde filmmekka. Een verkapte aanval op de hypocrisie en schijnheiligheid van Hollywood. Lees hier onze recensie.

Volledig scherm Scene uit Hollywood © AP

The last Dance ***** - Een fraai inkijkje bij de NBA-basketbalclub Chicago Bulls met de megaster Michael Jordan. Hij vertelt zelf over zijn loopbaan, maar er zijn prachtige beelden uit het seizoen 1997/98, toen een camerateam toegang had tot de club. Lees hier onze recensie.

Kingdom (seizoen 2) **** - Het klinkt gek: Koreaanse zombiehorror, gebaseerd op een stripverhaal. Het is ook gek, maar wel de moeite waard. Lees hier onze recensie.

Il Processo **** - Een officier van justitie behandelt de moord op een meisje. Het blijkt haar eigen dochter te zijn, die ze kort na de geboorte afstond. Komt dit geheim naar buiten? Lees hier onze recensie.

Fauda 3 **** - Een Israëlisch undercoverteam waagt zich in Gaza om twee gijzelaars te bevrijden. Op het puntje van je stoel in dit derde seizoen van Fauda! Lees hier onze recensie.

Unorthodox ***** - Een vrouw ontsnapt uit haar beklemmende orthodox-Joodse milieu in New York en kiest voor een nieuw bestaan. Een miniserie die je grijpt. Lees hier onze recensie.

Luister ook naar de podcast Bingewatchers, waarin veel van deze series besproken worden: (tekst gaat verder onder podcast)

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Je leest een artikel dat elke week wordt ververst. In ons #NLBlijftThuis-dossier brengen we inspirerende verhalen en praktische tips die jou helpen om de dag door te komen. Ozark 3 **** - Het doet soms denken aan Breaking Bad: een normaal gezin belandt in de criminele wereld van drugs en gokken. Het derde seizoen van Ozark stelt allerminst teleur, het is misschien wel het beste van de drie. Lees hier onze recensie.

Kalifat ***** - Een dramaserie over een dreigende aanslag in Stockholm. Weer krijgen die Scandinaviërs het voor elkaar om een ongemeen spannende serie te maken. Lees hier onze recensie.

Tiger King: Murder, Mayham and Madness **** - Zijn het dierenfluisteraars, sekteleiders, gehaaide zakenlieden, charlatans of valse profeten die zogenaamd opkomen voor de rechten van gekooide dieren in privébezit? Een verbijsterende freakshow over dierentuinen in de VS. Lees hier onze recensie.

Volledig scherm Tiger King © Netflix

When they see us ***** - Verplichte kost voor wie hem nog niet zag. Het ontluisterende verhaal van een rammelend politie-onderzoek waar vijf tieners van Afro- en Latijns-Amerikaanse komaf de dupe van worden. Lees hier onze recensie.

Brot: The Valhalla Murders **** - Mooie beelden van IJsland zijn er ruimschoots, maar ook een pakkend moordonderzoek met intrigerende ontwikkelingen. Deze serie gaat verder dan het onderzoek alleen en geeft ook een fijn inkijkje in de privélevens van de rechercheurs. Lees hier onze recensie.

Formula 1: Drive to survive **** - Troostrijk materiaal voor wie de Formule 1 zo mist, maar ook voor niet-liefhebbers van autoracen. Een verrassende en unieke blik achter de schermen van het circus. Twee seizoenen, respectievelijk over de racejaren 2018 en 2019. Lees hier onze recensie.

Who killed Malcolm X? ***** - Een documentaireserie over een van de geruchtmakendste moorden in de Verenigde Staten. Ook hier val je soms van verbazing achterover als het gaat om rammelend politiewerk. Lees hier onze recensie.

The Crown **** - Het is nooit te laat om te beginnen als je deze hebt gemist. Een klassieker inmiddels, met drie seizoenen. Schitterend camerawerk in deze historische dramaserie over het leven van de Britse queen Elizabeth. Lees hier onder recensie.

Volledig scherm The Crown © Netflix

Toon **** - Het leven is momenteel al zo serieus, tijd voor wat lucht en lichtheid. Laat dat maar aan Toon over. Een heerlijke reeks komische afleveringen van elk een klein half uur. De onhandige goedzak Toon verovert je hart. Lees hier onze recensie.

Criminal **** - Spannend? Ja. Spectaculair? Nee. Deze thrillerserie in vier talen moet het niet hebben van bloedstollende achtervolgingen of knallend geweld. Het meekijken met de politieverhoren in Engeland, Duitsland, Frankrijk en Spanje is wel intrigerend en verrast altijd. Extra voordeel: de afleveringen zijn los te bekijken. Lees hier onze recensie.

Gomorra **** - Hard, ruw, soms angstaanjagend. Voor de liefhebbers van maffiaseries. Niet gepolijst, wel eerlijk. Inmiddels vier seizoenen ver, dus wie er nog aan moet beginnen, heeft wat in te halen. Lees hier onze recensie.

The Kominsky Method **** - Oude mannen van dik in de zeventig zijn niet bepaald een sexy onderwerp voor een televisieserie of speelfilm. Maar dat het ook een zeer vermakelijke kijkervaring kan opleveren bewijzen Michael Douglas en Alan Arkin wel. Lees hier onze recensie.

Tekst gaat verder onder de video waarin we ook films en series bespreken

Killer Inside: The Mind of Aaron Hernandez **** - Een combinatie van sport - american football - en misdaad. Hoe een succesvolle Amerikaanse sporter compleet doorslaat en aan het moorden slaat. Lees hier onze recensie.

Sunderland ’Til I die ***** - Speciaal voor de voetballiefhebbers die momenteel niet aan hun trekken komen. Een fascinerend beeld van een bolwerk in verval, compleet met alle oprechte emotie die daaromheen hangt. Vanuit de haarvaten van Sunderland AFC vergeet je dat al het voetbal stil ligt. Lees hier onze recensie.

Messiah ***** - Wat zou er gebeuren als Jezus terugkeert op aarde? Met dat idee lieten de makers van Messiah hun fantasie de vrije loop. Lees hier onze recensie.

The Royal House of Windsor ***** - The Crown al gezien? Je wilt meer en je kunt niet wachten tot het volgende seizoen? Dan is dit de perfecte serie om bij af te kicken. Lees hier onze recensie.

Sex Education 2 **** - Een hitserie over seksuele voorlichting? Ja, dat kan! En wie weet steek je er ook nog iets van op. Lees hier onze recensie.

Volledig scherm Sex Education © Netflix

Dracula **** - Lekker griezelen! De serie bestaat slechts uit drie delen, maar ze mogen er zijn. Het verhaal van Dracula is al vaak verfilmd, maar nog niet op deze wijze. Lees hier onze recensie.

De Bende van Jan de Lichte **** - Voor wie niet kan wachten tot Letter for the King (eind deze week) online komt. Een Vlaamse serie, gebaseerd op een historische figuur die echt bestond, die in hetzelfde genre past. Lees hier onze recensie.

Volledig scherm Gewoon Boef © RTL

Videoland

Gewoon Boef **** - Een eerlijk portret van de meest besproken rapper van ons land. Na het zien krijg je meer begrip voor zijn keuzes. Lees hier onze recensie.

Babylon Berlin ***** - De makers hadden veel geld tot hun beschikking en hebben dat blijkbaar goed besteed. De personages dansen in Berlijn tussen de twee wereldoorlogen op een vulkaan die uiteindelijk tot uitbarsting komt. Lees hier onze recensies.

Why women kill ***** - Een feest voor het oog, deze comedy over drie koppels in verschillende tijdperken in hetzelfde huis. De overgangen tussen de tijden zijn vindingrijk, het beeld klopt, de humor is fijn. Kortom: kijken. Lees hier onze recensie.

Mocro Maffia 2 - Dit vervolg op het eerste seizoen - een regelrechte hit - kwam vervroegd online. Met een opgefriste cast houden de makers het niveau vast. Lees hier onze recensie.

The Handmaid's Tale - Niet gerecenseerd, maar wel warm aanbevolen: The Handmaid’s Tale, waarvan er inmiddels drie seizoenen zijn. De science fictionserie over een door christelijke fundamentalisten bestuurd Amerika werd bekroond met een Golden Globe en een Emmy.

Disney+

Soul ***** - Soul draait om een muziekleraar, ingesproken door Jamie Foxx, die droomt van een carrière as jazzpianist. Visueel spektakel! Lees hier onze recensie.

The Mandalorian 2 **** - Onderweg blijkt Baby Yoda een gewild object te zijn voor allerlei duistere figuren die het onder meer op zijn dna hebben voorzien. Lees hier onze recensie.

NPO Start

Years and Years ***** - Een blik in de toekomst die naar meer smaakt. Zoals onze recensent schrijft: Een somber vooruitzicht inkleuren met zoveel menselijkheid en subtiele humor dat je echt voelt dat we in deze idiote tijden onszelf langzaam onnodig naar de klote helpen. Lees hier de recensie.

ZeroZeroZero **** - Wie Gomorra leuk vindt, mag deze serie niet overslaan. Het is een keiharde, ijzingwekkende maffiaserie die zich afspeelt in Italië, Mexico, de VS en Senegal. Lees hier onze recensie.

My Brilliant Friend ***** - Op NPO Start aangeboden met de Nederlandse titel Mijn Geniale Vriendin: een prachtig Italiaans drama over de vriendschap van twee Napolitaanse meisjes. Het doet verlangen naar meer. Lees hier onze recensie.

Belgravia **** - Fan van Downton Abbey? Dan is Belgravia misschien iets voor jou. Een kostuumdrama uit dezelfde koker, dat zich afspeelt vlak voor de Slag om Waterloo. Lees hier onze recensie.

Homeland (seizoen 8) **** - Het laatste seizoen van deze veelgeprezen spionageserie. Carrie Mathison zal gemist worden, zoveel is zeker. In deze slotreeks wordt de blonde agente voor de laatste keer voor de leeuwen gegooid. Het stelt niet teleur. Lees hier onze recensie.

Ziggo/HBO

The Undoing **** - Vooral Nicole Kidman schittert aan de zijde van Hugh Grant en Donald Sutherland. Kidman speelt Grace, een psychiater uit New York die haar man niet zo goed blijkt te kennen als ze dacht. Lees hier onze recensie.

Veep **** - Een komische serie over de vrouwelijke vice-president van de VS. Te vrezen valt dat de werkelijkheid de fictie inmiddels heeft ingehaald. Vermakelijk is het zeker. Lees hier onze recensie.

Perry Mason **** - Een remake van de bekende advocatenserie, met een keuze voor een melancholische, maar relatief onbekende hoofdrolspeler. Dat die goed uitpakt, lees je hier in onze recensie.

Mrs. America **** - Cate Blanchett is in Mrs. America de oerconservatieve huisvrouw Phyllis Schlafly die fel gekant was tegen de feministische beweging in Amerika in de jaren 70. Lees hier onze recensie.

Volledig scherm Scene uit Veep © HBO

Succession **** - Geslaagde satire over een Amerikaanse mediamagnaat die zijn bedrijf moet overdragen aan zijn kinderen, maar ze stuk voor stuk de verantwoordelijkheid niet toevertrouwt. Lees hier onze recensie.

Chernobyl ***** - Indrukwekkend, zeker in deze coronatijd. Ook hier gaat het om een grote bedreiging van de volksgezondheid, maar dan vanwege de kernramp in de toenmalige Sovjet-Unie. Dat de hoofdpersonen geen Russisch spreken maar Engels, heb je ze zo vergeven. Beklemmend. Lees hier onze recensie.

Volledig scherm Scene uit de serie Chernobyl © PR

The Outsider ***** - Een sublieme verfilming van het gelijknamige boek van Stephen King. Horror, maar niet eng. Wel bloedstollend spannend, voor wie trek heeft in een thrillerserie die je van begin tot eind bij de lurven pakt. Lees hier onze recensie.

The Loudest Voice **** - Je weet niet wat je ziet. Zo bouwde Roger Ailes zijn imperium met de Amerikaanse nieuwszender Fox. Gebaseerd op ware gebeurtenissen. Een fenomenale Russel Crowe neemt je mee door de tijd langs 9/11, de oorlog tegen terrorisme, #metoo en Trump. Lees hier onze recensie.

Amazon Prime Video

El Presidente **** - De val van FIFA-baas Sepp Blatter inspireerde de makers van deze serie, die een mooi beeld geeft van hoe corruptie welig kon tieren binnen de wereldvoetbalbond. Lees hier onze recensie.

AppleTV+

Tehran *** - Tehran is zeker de moeite waard voor wie van spanning houdt. Lees hier onze recensie.

Of all mankind **** - Wat als de Russen als eersten de maan hadden bereikt? Dat is het uitgangspunt van deze serie, waarin de frustratie over de verloren race met de Amerikanen behoorlijk doorklinkt. Lees hier onze recensie.

The morning show **** - Metoo aan het ontbijt. Reese Witherspoon en Jennifer Aniston spelen de hoofdrol in deze serie over een ontbijtshow op de Amerikaanse televisie, met alle affaires die daarbij horen. Lees hier onze recensie.

Lumière

Face to Face **** - Een van de meest effectieve misdaadseries van de laatste jaren is zonder twijfel Face to Face. De makers bewijzen dat om een pakkend verhaal te vertellen een simpele aanpak misschien wel het beste werkt. Lees hier onze recensie.

Volledig scherm © AP

Bekijk hier een overzicht van onze eerdere recensies (met zoekfunctie!)

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.