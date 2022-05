Onze punten voor de finalisten: 12 punten voor de act die op prachtige wijze revanche neemt

Harry Mens heeft ‘prille’ relatie met nieuwe vriendin: ‘Ik ben heel blij’

Business class-gezicht Harry Mens is weer gelukkig in de liefde. De 75-jarige presentator heeft sinds ongeveer tien weken een nieuwe vriendin, vertelde hij vandaag in het BNR-radioprogramma The Friday Move van Wilfred Genee.

