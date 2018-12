Onzeker of 'oude' Sint ook volgend jaar op tv is, ondanks succes op RTL4

De ‘oude’ Sinterklaas heeft gisteravond ontzettend genoten van de sinterklaasshow Sint en Paul pakken uit, waarin hij plots opdook. De goedheiligman vernam vandaag in Spanje het nieuws dat het programma goed is bekeken en is erg blij voor zijn goede vriend Paul de Leeuw.

De Sint benadrukt tijdens ‘de dure belminuten’ vanuit Spanje dat hij namens zichzelf spreekt en niet namens acteur Bram van der Vlugt (84). ,,Bij de opnames met Paul de Leeuw was Bram er niet, wel Sinterklaas’’, licht hij toe.

En dus was het Sint zelf die maar wat graag inging op het verzoek om De Leeuw te vergezellen in zijn eerste sinterklaasshow bij ‘de commerciëlen’. Sinterklaas en de presentator zijn al jarenlang goed bevriend. ,,Het was een grapje, dat snap je. En dat grapje is heel goed gelukt. Ik ben Sinterklaas dus ik kan niet anders zeggen. En ik vond het ontzettend leuk om dit voor Paul te doen. Dit was zijn debuut en je wil de jongeren toch een beetje op weg helpen’’, aldus Sinterklaas.

Volledig scherm De 'oude' Sint ontmoet de Sint van Paul de Leeuw. © RTL Het is de Sint niet ontgaan dat er 1,6 miljoen mensen op Sint en Paul pakken uit afstemden. Over het feit dat die kijkers ook vandaag nog lyrisch reageren op zijn komst reageren, blijft hij broodnuchter. ,,Dat neem ik voor kennisgeving aan. Vergeet niet dat iedereen die de Sint nadoet de echte Sint ís. Dat is wat ik altijd vind en de een doet het iets aantrekkelijker dan de ander. De essentie is dat Sinterklaas bestaat! Daar heeft mijn vriend Bram van der Vlugt nog eens een boek over geschreven, dat heet ook Sinterklaas bestaat. Volgens mij is dat nog steeds te koop.’’

Drie sinterklazen

Dat er in de slotminuten van het sinterklaasprogramma ineens drie sinterklazen naast elkaar zaten, daar moet de Sint nog een beetje van bijkomen. ,,Ze zijn alle drie Sinterklaas. Dat is zo raar! Maar ook leuk, dat hoort bij het spel. Toen ik opkwam, schrok ik een beetje. Zo van: hé, ik ben er al. Toen dacht ik mijn verloren zoon te zien, er zijn zo weinig verschillen. De andere Sinterklaas zei ook heel blij: ‘Leef je nog?’ Ik vond het leuk dat te kunnen beamen. Je moet er altijd zelf zijn om je leven aan te tonen, anders gelooft niemand je. Je kunt niet per brief zeggen dat je nog leeft.’’

Of Sinterklaas volgend jaar opnieuw op tv te zien is, is nog onzeker. De Sint wil ‘niet overdrijven’ en kent zijn plaats. ,,Ik ben nu ook druk met het vieren van mijn verjaardag in Spanje. Maar ik zal mijn vriend Bram van der Vlugt de hartelijke groeten doen.’’

Volledig scherm Sinterklaas, Sinterklaas en Sinterklaas. © RTL

Oude en nieuwe Sint

Acteur Bram van der Vlugt (84) legde in 2011 na 25 jaar zijn taak als vaste raadsman van Sinterklaas neer. Stefan de Walle nam zijn staf en mijter over. In Sint en Paul pakken uit kroop de Rotterdamse acteur Hans Kesting (58) ook in de rol van Sinterklaas. De derde sint kwam uit Volendam.