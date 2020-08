Onzekere Temptation-Megan op Playboy: ‘Eindelijk genoeg vertrouwen om topless te poseren’

Het idee om te poseren voor Playboy kwam van fotograaf Steven Wolles. Die had eerder al samengewerkt met Megan. ,,Omdat we een goede band hebben en ik vertrouwen heb in z’n werk, had ik niet veel overtuiging nodig om topless te poseren”, vertelt de voormalige Temptation Island-deelneemster. ,,We trokken voor de shoot naar het naaktstrand van Bredene. Omdat we foto’s wilden maken tijdens de zonsondergang zaten we met een heel krappe timing. Bovendien waren ook de weersomstandigheden niet ideaal. Normaal zou ik ook in zee poseren, maar daar was het echt te koud voor. Het shooten zelf vond ik bij momenten wat onwennig, zeker toen er voorbijgangers in de buurt kwamen. Achteraf bekeken is dat misschien wat stom, want nu ziet iedereen het resultaat natuurlijk.”



Steven stuurde de kiekjes vervolgens naar Playboy en daar waren ze razend enthousiast. ,,Toen we te horen kregen dat de foto’s voor de cover gebruikt zouden worden, waren we echt door het dolle heen”, vertelt de fotograaf. ,,En ook in de Italiaanse editie van Playboy zullen de beelden opgenomen worden. Supertof!”

Lees ook Verbijsterde reacties op vreemdgangsvijfklapper Temptation Island Lees meer

Onzeker

Ook Megan, die meteen uitgeroepen is tot ‘playmate van de maand’, is heel tevreden met het resultaat. ,,Dit zou ik twee jaar geleden echt niet durven doen hebben”, vervolgt ze. ,,Na Temptation Island heb ik een tijdje heel ongezond geleefd. Ik ging constant uit en at continu fastfood. Ik was onzeker, molliger en zat niet goed in m’n vel. Dankzij m’n relatie met Maxence (een 40-jarige stripclubuitbater, red.) heb ik de knop omgedraaid. Doordat hij veel met fitness bezig was, ben ik ook gezonder gaan eten en beginnen sporten. Hij heeft me daar echt in aangemoedigd.”

Quote Ik ben van plan om m’n boezem opnieuw te laten verkleinen. Nu ik kilo’s ben afgevallen, vind ik m’n borsten opnieuw te groot voor m’n lichaam. Megan

Intussen staat haar relatie met Maxence even op pauze. ,,We waren continu samen en hebben nu besloten elkaar wat ruimte te geven. Maar we hebben wel nog een erg goeie band. Maxence was ook de enige die op de hoogte was van de shoot voor Playboy. En hij vindt de foto’s erg mooi. Dat geldt trouwens ook voor m’n moeder en zus. Zij zijn altijd trots op me geweest en steunen me volop in alles wat ik doe. Ook via Instagram heb ik heel veel positieve commentaren gekregen.”

Megan wil trouwens ook nog iets rechtzetten. ,,Het klopt niet dat ik alles aan m’n uiterlijk heb laten veranderen. Ik heb enkel m’n borsten laten vergroten en m’n gebit vernieuwd. M’n gezicht is voor de rest volledig naturel. Ik ben bovendien van plan om m’n boezem opnieuw te laten verkleinen. Nu ik ettelijke kilo’s ben afgevallen, vind ik m’n borsten opnieuw te groot voor m’n lichaam.”



In 2018 was Megan samen met haar toenmalige vriend Kevin te zien in Temptation Island. Ze werd door hem onder anderen ‘koekerond’ (dom) genoemd. Nadat ze die beelden zag bij een kampvuur was hun relatie eigenlijk al voorbij. Beiden gingen vervolgens vreemd.

Link naar instagram post Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.