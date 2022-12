Oogappels is opvolger van Even tot hier: 'Nu nog de Televizier-ring’

Vorig jaar werd Malou Gorter al even in het zonnetje gezet voor haar personage Merel in Oogappels. Zij won toen de award voor ‘beste personage in een tv-serie’. Maar dit jaar is het de beurt aan de gehele cast. Door een ijzersterk vierde seizoen waarin zowel de jonge personages als ook de opa's en oma's uitblinken, kon een prijs niet uitblijven.



Prestigieus is de AD Media Prijs voor ‘het beste programma dat onterecht nog nooit een prijs heeft gewonnen’ al snel geworden. Tv-columnist Angela de Jong riep de prijs vorig jaar samen met haar collega's van de AD Media Podcast in het leven, omdat ze het onbegrijpelijk vond dat Even tot hier nog nooit een prijs had gewonnen. Prompt was de volgende onderscheiding die de makers van de satirische show kregen de Gouden Televizier-Ring.



Presentator Manuel Venderbos van de AD Media Podcast ging langs op de set en overhandigde de award aan de jonge acteurs Susan Radder (Lieke), Juna de Leeuw (Hansje) en Thor Braun (Chris). Daar barstte bij de opnames een klein feestje los. Als even later Gorter aan komt lopen, vertelt het drietal trots dat ze hem nu voor de hele serie hebben gewonnen. ,,Nou volgend jaar weer hè", grapt ze tegen Venderbos. Die countert: ,,Nee, dan de Televizier-Ring!”