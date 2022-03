Ook België onthult songfestivalnummer

Het nummer doet denken aan een James Bond-ballad. Het einde ervan is opzwepend met een gospelkoor op de achtergrond. Dat Makiese, die vorig jaar op 20-jarige leeftijd The Voice Belgique won, meedoet aan het songfestival was al maanden bekend. Hij heeft Congolese roots en werd geboren in Antwerpen. De zanger is niet alleen succesvol op het podium, hij is dat ook op het veld. De voetballer tekende een contract als doelman bij de Belgische club Excelsior Virton in afdeling 1B.