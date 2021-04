Ook de Spaanse koningin Letizia heeft een coronacoupe: grijze haren

Woensdag stond er weer een uitstapje in Máxima’s agenda. In Rotterdam bezocht ze pilotprojecten rond sneltesten. Passend bij het gure en natte weer haalde ze een behagelijke ruitjas tevoorschijn, die in 2020 ook al in beeld kwam met een gele top en pantalon. Dit keer koos ze voor zwart als tegenkleur, en dat pakte verrassend goed uit. Juist door de rust en eenvoud komen de gele ruiten goed tot hun recht. En de blauw-witte earcuffs eveneens. Zouden het peperdure exemplaren zijn van saffier en diamant, of toch tientjeswerk van H&M? Bij Máxima is alles mogelijk. Zo combineert ze ook gerust neppe parels met echte diamanten, of klatergoud met echte robijnen. Zolang het maar glimt, is het goed. Heerlijk toch?!